La “soddisfazione burocratica” della Fiorentina

Anche la Camera approva e la Fiorentina esprime la propria soddisfazione. L’argomento è l’assenso definitivo da parte del Parlamento in favore della realizzazione di nuove infrastrutture sportive in Italia ed è un tema particolarmente importante per la società viola. E così, appena il Decreto Semplificazioni, comprensivo dell’emendamento sblocca-stadi diventa legge, viene pubblicata una nota da parte del club in cui si dice che “la Fiorentina esprime la propria soddisfazione e ringrazia tutte le Istituzioni ed i soggetti coinvolti, sia politici che sportivi che, insieme al club viola, rappresentato in particolare da Joe Barone, si sono adoperati in questi mesi affinché una nuova Legge per gli stadi si potesse davvero concretizzare”.

