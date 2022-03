La sosta per prendersi la Fiorentina: scocca l’ora di Cabral

Per sostituire il partente Dusan Vlahovic, ceduto alla Juventus negli ultimi giorni della finestra di mercato invernale, la Fiorentina ha deciso di puntare su due giocatori. Da una parte Krzysztof Piatek, arrivato ad inizio gennaio e ritrovatosi titolare dopo la cessione del serbo. Dall’altra Arthur Cabral, il sostituto designato dell’attuale attaccante bianconero e pagato dalla Fiorentina sedici milioni di euro.

L’attaccante brasiliano, però, nelle prime partite è stato ai margini della rosa viola, partendo da titolare soltanto contro la Lazio. Fino ad ora, l’ex Basilea ha giocato appena 172′ in sei partite con un gol segnato nella partita contro il Sassuolo. Come ripetuto più volte da Italiano, Cabral necessita di tempo per ambientarsi al nuovo campionato e al calcio proposto dal tecnico della Fiorentina. In tal senso, la pausa per gli impegni delle Nazionali calza a pennello per permettere al brasiliano di perfezionare la condizione fisica e presentarsi al derby con l’Empoli tirato a lucido.