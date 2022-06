La strategia dalle gambe corte: i prestiti senza futuro da evitare. La Fiorentina non può valorizzare Fagioli per la Juve

Ci sono le fondamenta e poi le decorazioni di contorno, così come esistono gli acquisti che costituiscono lo zoccolo duro e i giocatori di completamento o dalla permanenza volatile. Nell’ultima stagione della Fiorentina due pezzi dell’undici erano di fatto calciatori a termine dato che non sono stati acquistati/riscattati. Due toppe messe a fine agosto e che purtroppo, ad oggi, non hanno rappresentato costruzione ma solo sopravvivenza. Questo è un po’ il trend da scansare per chi vuole costruire qualcosa perché è oggettivamente impensabile, smontare e rifare tutto da capo ogni estate. Una strategia dalle gambe corte e che oltre che provvisoria non può essere. Ecco perché ad esempio, un profilo come Nicolò Fagioli potrebbe essere sì interessante ma non certo in prestito secco, come sarebbe idea della Juventus forse concedere. Una via quella della valorizzazione dei talenti altrui che non può essere della Fiorentina.