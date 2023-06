La UEFA vieta la prossima trasferta europea ai tifosi della Fiorentina. Ecco il motivo

I tifosi della Fiorentina non potranno partecipare alla prossima trasferta europea. Il perché è legato a quanto accaduto a Basilea. L’Organo disciplinare, etico e di controllo della UEFA ha ufficialmente comunicato le seguenti decisioni, in relazione alle ultime partite della Conference League.

Dopo gli episodi di Fiorentina-Basilea dell’11 maggio, è stato deciso di ‘Multare l’FC Basel 1893 di € 50.000 e vietare all’FC Basel 1893 di vendere biglietti ai suoi tifosi in trasferta per la sua prossima (1) partita di competizioni UEFA, per l’accensione di fuochi d’artificio’. Non va meglio alla Viola e ai suoi tifosi in terra elvetica: ‘Multare l’ACF Fiorentina di € 30.000 e vietare all’ACF Fiorentina di vendere biglietti ai suoi tifosi ospiti per la prossima (1) partita delle competizioni UEFA, per accensione di fuochi d’artificio, lancio di oggetti e disturbo alla folla‘.