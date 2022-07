La Viola alla conquista della Conference League

Sarà questo l’anno giusto per riportare a Firenze un trofeo che manca da troppo tempo?

A quasi due mesi dalla fine della scorsa stagione, si inizia già a parlare delle competizioni che verranno. Tra amichevoli, qualificazioni alle coppe e l’imminente inizio della Serie A, anche la seconda edizione della Conference League inizia a prendere piede.

La nuovissima competizione che l’anno scorso ha visto trionfare la Roma, dopo l’1-0 siglato al Feyernoord, quest’anno vedrà tantissime squadre europee fronteggiarsi per conquistare la finale del 7 giugno 2023.

Il cammino terminerà appunto in tale data e prenderà luogo all’Eden Arena di Praga, casa dello Slavia Praga. Molti di noi ricorderanno questo stadio per la rocambolesca partita di Supercoppa UEFA del 2013 che vide trionfare il Bayern Monaco per 5-4 ai rigori ai danni del Chelsea, dopo 120 minuti sul punteggio di 2-2.

Questa seconda edizione ha già preso inizio lo scorso 7 luglio e vedrà la partecipazione della Fiorentina come unica squadra italiana. Per Italiano sarà una grande occasione di confermare i bei risultati visti l’anno scorso e riportare la Viola a competere per trofei importanti.

Per la Fiorentina vincere questo titolo sarebbe un successo incredibile, visto anche da quanto tempo i tifosi non assaporano la vittoria di un trofeo. Dobbiamo infatti andare indietro fino al 2001 quando la squadra guidata da Rui Costa riuscì a portare a casa la Coppa Italia battendo il Parma.

Questa è dunque sicuramente un’occasione importante e di sicuro non un’impresa impossibile per gli uomini di mister Italiano, vista anche l’innegabile presenza di molte squadre alla portata di tanti. Questo non vuol dire che sarà una passeggiata, infatti molte squadre anche di qualità vi parteciperanno e, soprattutto dopo le fasi a girone, le partite si faranno complicate.

In questo momento è difficile prevedere quali siano le squadre favorite per la vittoria della Coppa, e tantomeno valutare le chance effettive che la Fiorentina ha di arrivare alla fine del torneo. Il motivo principale è soprattutto legato al fatto che molte squadre partecipanti alla Conference League arriveranno nella fase a gironi dopo l’esclusione dall’Europa League, e quindi non è un dato che si saprà prima dell’inizio del 2023. A conferma di ciò, basta dare un’occhiata e confrontare i siti scommesse sul Web per vedere che nessuna quota è al momento presente riguardo alla vittoria della Conference League.

Le prime fasi di qualificazione sono già iniziate. Il momento della Fiorentina arriverà il 18 e il 25 agosto con gli spareggi, i quali saranno decisi in data 2 agosto. Se la squadra dovesse riuscire a qualificarsi, entrerebbe di merito nella fase a gironi che vedrà le squadre qualificate scontrarsi nelle date:

8 settembre

15 settembre

6 ottobre

13 ottobre

27 ottobre

3 novembre

La Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsela anche con le big della competizione come Villareal, West Ham e Nizza. Molti dei giovani e nuovi giocatori come Ikonè e Gonzalez hanno fatto già vedere sprazzi di giocate importanti l’anno scorso, e quest’anno avranno un palcoscenico per mettersi ancora più in mostra.



Il mercato, poi, ha già regalato degli innesti importanti come Jovic, Mandragora e Dodò. Certamente manca ancora tanto all’inizio della nuova stagione e sarà fondamentale vedere il mercato in uscita, come per esempio la situazione sul futuro di Milenkovic, ma nell’attesa è giusto iniziare a sognare.