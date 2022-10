La vita da ex di Vecino: “Mi vengono in mente tante cose quando torno a Firenze”

Ci mise un po’ ad affermarsi nella Fiorentina e diventò imprescindibile solo al terzo anno, sotto la guida di Sousa e dopo un paio di prestiti: Matias Vecino domani ritroverà per l’ennesima volta da avversario la squadra viola, quella che l’ha portato nel calcio europeo. E la gara con la Lazio non è casuale perché all’Olimpico trovò la sua prima doppietta in Italia (un Lazio-Fiorentina 2-4 del maggio 2016) e anche il gol-Champions quando vestiva la maglia dell’Inter. Da ex ha già segnato anche alla Fiorentina, in un 3-3 che scatenò mille polemiche nel dopo gara con Spalletti. Il suo attuale allenatore è un altro toscano come Sarri invece. Vecino, riporta il Corriere dello Sport, ricorda però spesso i tempi di Firenze: “Mi vengono in mente tante cose quando ci torno”. Si spera non i gol da ex almeno stavolta.