L’abbraccio di Firenze parte due. Dopo l’Olimpico, oggi in 30mila davanti alla detentrice della Coppa che la Fiorentina vuole alzare

È una Fiorentina ancora scottata dalla delusione per la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter. Eppure a fine partita (chi era all’Olimpico lo sa molto bene), l’abbraccio della Curva a fine partita ha rappresentato un momento molto commovente. Ebbene, Firenze è pronta a ripetersi anche oggi, allargando gli orizzonti anche verso Praga.

Oggi sono attese al Franchi poco più di 30mila presenze, numero riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. Oltre a un nuovo ringraziamento, nonostante la sconfitta in Finale, per l’ultima in casa ci sarà sicuramente da aspettarsi una nuova carica. Davanti alla Roma, ovvero colei che ha vinto l’ultima Conference League… quella coppa che Firenze, adesso, desidera ardentemente.