L’affare sottotraccia per sostituire Milenkovic: il suo erede ideale gioca nel Feyenoord

Le sensazioni intorno a Nikola Milenkovic stavolta sono meno ottimistiche di un anno fa, quando il centrale rinnovò per una stagione appena: secondo il Corriere dello Sport-Stadio infatti, il serbo a questo punto ha più chance di lasciare, con l’Inter che è pronta ad effettuare l’assalto. Ecco allora che si parla di sostituti e il numero uno in lista è Marcos Senesi, classe ’97 del Feyenoord, anche lui con contratto in scadenza al 2023. L’argentino vorrebbe giocare la Champions e per questo l’affare non è così in discesa ma la Fiorentina continua a curarlo sottotraccia.