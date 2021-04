Lafont fa uscire allo scoperto il suo entourage: “Vuole giocare in un club che abbia una dimensione europea”

Il portiere che la Fiorentina ha prestato al Nantes, Alban Lafont, ha le idee chiare per il suo futuro. Non giocherà né con la maglia viola né con quella del Nantes la prossima stagione, così come vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi.

Su Sport.fr si leggono anche delle dichiarazioni che vengono attribuite all’entourage del giocatore: “Ha incontrato i dirigenti del Nantes e ha fatto sapere loro che, per il proseguimento della sua carriera, vuole andare in un club con una dimensione europea. Vuole giocare le coppe continentali. Ma soprattutto è concentrato prima di tutto su un unico obiettivo: fare tutto il possibile per garantire il mantenimento dell’FC Nantes in Ligue 1: per il club, i suoi tifosi e tutti i suoi dipendenti”.

Il Nantes potrebbe comunque esercitare il diritto di riscatto del suo cartellino, che si è garantito a suo tempo durante la trattativa fatta con la Fiorentina, per poi rivenderlo. A completamento della notizia però segnaliamo il fatto che i viola hanno la possibilità di controriscattarlo.