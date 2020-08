Lafont tiene la porta inviolata: il Nantes pareggia nella prima giornata di Ligue 1

Comincia con un clean sheet il campionato del portiere di proprietà della Fiorentina Alban Lafont. Questa sera il portiere classe ’99 ha affrontato, con il suo Nantes, la trasferta di Bordeaux in quella che è la prima giornata della Ligue 1 20/21.

La gara è terminata 0-0: nonostante gli ospiti fossero in superiorità numerica dal 20′ del primo tempo non sono riusciti a portare i 3 punti a casa. Gara nella quale le squadre hanno pensato più a non scoprirsi che a tentare di trovare la via del gol. Bordeaux che ha avuto la possibilità di sbloccare il punteggio ma l’occasione avuta da de Preville non si è concretizzata. Buona prestazione di Lafont che nega il vantaggio ai padroni di casa almeno in un’occasione.