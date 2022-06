L’agente di Suarez continua a proporlo: spunta l’interesse di un altro club di Serie A

Non solo Fiorentina ed Atalanta su Luis Suarez. L’agente dell’attaccante uruguaiano, in scadenza con l’Atletico di Madrid, in questi giorni sta ricevendo offerte da tutto il mondo: la possibilità di acquistarlo a parametro zero, risparmiando quindi il pagamento del prezzo del cartellino, ha fatto si che molte squadre cominciassero a pensare a lui. Nonostante l’età, 35 anni festeggiati lo scorso gennaio, il bomber sudamericano continua ad avere molto mercato.

Nonostante alcuni voci dalla Spagna spingessero per la permanenza in Liga, con il Siviglia in forte pressing, sembra che Suarez stia realmente spingendo per un trasferimento Italia. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’entourage dell’attaccante lo avrebbe proposto alla Lazio di Maurizio Sarri, aumentando le probabilità di vederlo giocare finalmente in Serie A. Nelle prossime settimane arriverà la decisione del calciatore.