L’AIA diventa un caso: Trentalange rassegna le dimissioni… il giorno dopo essere stato confermato!

Incredibile quanto sta accadendo in questi minuti nell’Associazione Italiana Arbitri. Ieri, il presidente Alfredo Trentalange era stato confermato nella sua posizione, dimostrato che lo scossone causato dall’arresto del procuratore capo D’Onofrio non ha cambiato le gerarchie dell’AIA. Almeno fino a pochi minuti fa, quando l’AIA stessa, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato le dimissioni rassegnate da Trentalange. I motivi della scelta? Verranno spiegati in serata.

Di seguito, il comunicato:

Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri.

Questa sera, alle ore 21, i Componenti del Comitato Nazionale dell’AIA incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta.