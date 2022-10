L’allarme lanciato da Italiano: E ora Żurkowski vede svanire la sua grande chance

La convocazione ai Mondiali in Qatar è sempre meno certa per il centrocampista della Fiorentina, Szymon Żurkowski. Se possibile, la sua situazione è diventata ancora più difficile dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico viola, Vincenzo Italiano, che hanno avuto una vasta eco in Polonia e che sono giunte anche all’orecchio del selezionatore polacco, Czesław Michniewicz.

“Quando abbiamo iniziato la preparazione – ha detto Italiano – si è subito infortunato. Poi è tornato e si è infortunato di nuovo. Żurkowski ha fatto un totale di 10-12 sessioni di allenamento con la squadra, e probabilmente nessuna al cento per cento. Volevamo dargli una possibilità, ma i problemi di salute ce lo hanno impedito”.

Sta di fatto che il centrocampista lo si è visto in campo in due partite in A e una in Conference League, sempre da subentrato, per un totale di 33 minuti di gioco: una miseria. E dopo queste parole, né Żurkowski, né il selezionatore polacco possono essere ottimisti.