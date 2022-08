L’allenatore del Twente non pensa alla Fiorentina: “Dobbiamo stare attenti al Čukarički, hanno ancora possibilità di passare”

Il tecnico del Twente Ron Jans ha parlato alla vigilia della partita di ritorno contro il Čukarički, valida per l’accesso ai playoff di Conference League, dove chi passerà il turno sfiderà la Fiorentina. L’olandese non si azzarda a pensare al futuro e rimane concentrato sui secondi 90 minuti della sfida: “Fiorentina? Dobbiamo essere preparati per il Čukarički. Dobbiamo stare molto attenti, hanno ancora delle possibilità per andare avanti”.

Jans mette ancora in guardia i suoi, aggiungendo: “Mi aspetto che gli ospiti giochino come fatto nel secondo tempo, dove dobbiamo essere preparati molto meglio. Dobbiamo prendere l’iniziativa, allora giocheremo a calcio dominando. Ma se li lasceremo segnare per primi, la situazione può diventare davvero complicata”.