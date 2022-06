L’alternativa a Jovic si chiama Belotti, ma spunta anche un terzo nome

Non ci sarebbe solo Luka Jovic nel mirino della Fiorentina per l’attacco (LEGGI QUI). Secondo quanto riportato da La Nazione, il club di Rocco Commisso starebbe seguendo con attenzione altri due profili oltre al classe ’97 serbo: si tratta, in ordine di gradimento, di Andrea Belotti e Borja Mayoral.

L’ormai ex giocatore del Torino arriverebbe a parametro zero e rappresenta a oggi l’operazione di mercato più ghiotta per allargare, completare e migliorare il reparto offensivo. L’attaccante spagnolo, invece, è seguito dalla Fiorentina ormai da diverse sessioni di mercato. In questo caso l’operazione sarebbe possibile con la formula del prestito, mentre difficilmente andrebbe in porto a titolo definitivo.