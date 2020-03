L’altro profilo dell’Atalanta che piace alla Fiorentina

In Italia un altro profilo che piace alla Fiorentina nel ruolo di trequartista, è senza dubbio quello di Ruslan Malinovskyi. A scriverlo è La Repubblica. L’Atalanta la scorsa estate ha acquistato il giocatore per quasi 14 milioni di euro. Soldi che sono entrati nelle casse dei belgi del Genk. L’ucraino ha avuto un ottimo impatto in serie A e sembra però molto difficile che i nerazzurri possano privarsene. Sullo stesso quotidiano si legge anche che ci sono però anche altre piste sulle quali la Fiorentina si sta muovendo sotto traccia. La situazione è tutta in divenire. Gli obiettivi principali nel ruolo sembrano altri due.