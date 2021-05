L’amico di Sarri: “Maurizio alla Fiorentina non è un sogno. Doveva già venire a Firenze ma fu Della Valle a rinunciarci…”

Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe Virgili e grande amico di Maurizio Sarri, è intervenuto su Radio Bruno. parlando della possibilità di vedere il tecnico di Figline sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione:

“Con Mourinho alla Roma si stanno sistemando tutte le panchine e questo mi rende ottimista: c’è spazio quindi per fare scelte, a buon intenditor poche parole. Il fatto che Sarri sia libero mi fa sperare fino all’ultimo che vada in Viola. Non è un sogno, ha delle idee e dei progetti, la Fiorentina dovrebbe sposarli. Non credo sia fondamentale che intervenga Commisso, sono convinto di poter convincere Maurizio anche io. Fiorentina in vantaggio rispetto ad altre squadre? Certo che è vero. Oggi Maurizio è un allenatore di prima fascia, ha il diritto di pretendere garanzie tecniche e di progetto. Come mai Sarri non approdò in Viola dopo l’Empoli? Doveva venire a Firenze e sperava di venire fino all’ultimo, fu una scelta tutta di Della Valle di rinunciarci. Maurizio troppo per la Fiorentina? È tanto ma non troppo, se vuoi fare progetti devi ripartire da lì.”