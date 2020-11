L’analisi tattica: “La Fiorentina di Prandelli gestisce un buon possesso e mantiene il predominio ma non produce occasioni accettabili”

Il match analyst Michele Tossani attraverso il proprio blog lagabbiadiorrico.com ha “esaminato” così il match dei viola contro il Benevento: “L’uscita palla da dietro viene gestita dai tre centrali (oltre a Milenkovic ci sono Pezzella e Igor) e dai due mediani Amrabat e Duncan. Il terzino sinistro (Biraghi) si alza subito per andare a garantire ampiezza dal suo lato mentre, dalla parte opposta, è Kouame a fare altrettanto con Castrovilli e Ribery che agiscono da trequartisti a ridosso del riferimento centrale Vlahovic. In pratica, la squadra sviluppa in possesso tramite un 3-2/4-1 con cinque costruttori e cinque invasori. Il giro palla della Fiorentina è però lento e l’intera manovra offensiva gigliata ne risente. La squadra di Prandelli gestisce il possesso (58%) e mantiene il predominio territoriale (55.6m il baricentro medio in fase offensiva) ma non riesce a produrre occasioni accettabili, se ci eccettua quella avuta da Vlahovic e sventata da Montipò nella ripresa”.

0 0 vote Article Rating