L’andamento lento della Fiorentina: e adesso l’Europa si allontana

Le ultime partite non lasciano spazio ad altre interpretazioni: il cammino della Fiorentina in campionato si è bloccato e adesso l’Europa si è allontanata. Il calo non è arrivato soltanto nelle ultime due partite contro Sassuolo e Verona, in cui Biraghi e compagni hanno raccolto soltanto un punto.

Nelle ultime dieci, infatti, la Fiorentina ha collezionato appena tredici punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Un cammino tutt’altro che da Europa, e infatti la classifica è notevolmente peggiorata.

Certo, l’Europa è ancora possibile considerando ancora la partita da recuperare contro l’Udinese. Prima della diciassettesima giornata, la Fiorentina occupava la quinta posizione in classifica: adesso, nonostante un calendario non troppo impegnativo, la Viola è ottava. Serve una netta inversione di marcia per tornare a sognare un piazzamento europeo.