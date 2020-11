L’aneddoto di Contratto: “In una partita a Firenze mi disse che ero uno dei più forti”

L’ex difensore della Fiorentina anni ’80 Renzo Contratto a TMW ha raccontato un aneddoto su Maradona: “Lui giocava ancora nel Barcellona e a Firenze giocammo questa partita. Dopo la gara Diego si congratulò con me. Arrivava dal mondiale in Spagna in cui Gentile lo aveva marcato senza dargli scampo e c’erano state polemiche su quella marcatura così rigida. E allora dopo la partita venne da me e mi diede maglia: Mi disse: sei uno dei più forti”.

