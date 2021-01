L’anno della rinascita di Pedro: fantasma in Italia, bomber in Brasile FOTO

Un anno fa, solo dopo sei mesi, Pedro lasciava la Fiorentina per tornare in Brasile al Flamengo. Lo stesso attaccante lo ha ricordato con una foto su Instagram che riassume la sua annata con la maglia rossonera: 45 partite, 22 gol (uno ogni 106 minuti). Un rendimento che ha convinto la società di Rio de Janeiro a trattare e concludere con la Fiorentina l’operazione per il suo riscatto a titolo definitivo.

La società viola lo aveva seguito durante la sua avventura in prestito in Brasile ma, forse anche per le grandi differenze tra i due campionati, ha preferito puntare su altri profili (Kokorin in arrivo) per il futuro dell’attacco viola. Un’operazione che alla Fiorentina è costata praticamente zero, visto che la cifra per portarlo in Italia, il Flamengo la renderà alla società gigliata nel giro dei prossimi tre anni (14 milioni).