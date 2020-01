L’annuncio di Nardella: “Ecco come salutare per l’ultima volta Narciso Parigi. Tra un mese poi, un evento speciale”

Nella giornata della scomparsa di Narciso Parigi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato l’allestimento della camera ardente in Palazzo Vecchio, nella giornata di domani:

Per dare modo a tutti di salutare #NarcisoParigi per un’ultima volta, allestiremo la camera ardente nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Sarà aperta domani dalle 10 alle 19. @comunefi — Dario Nardella (@DarioNardella) January 25, 2020

E tra un mese un evento speciale, dedicato al cantante gigliato, come riferito a Radio Bruno: “Stamattina Firenze si è alzata con una notizia carica di dolore, se ne è andato Narciso Parigi, un uomo gentile, alto possente, come la sua voce straordinaria, che ha portato la canzone fiorentina e italiana in tutto il mondo. Per noi Narciso Parigi è l’inno della Fiorentina ma è molto di più., è un uomo che amava visceralmente la sua città, così come la città amava lui. Lo ricorderemo per sempre, a suo figlio Andrea e a tutta la sua famiglia va il saluto di tutta Firenze. Allestiremo in Palazzo Vecchio la camera ardente perché Firenze possa salutarlo ma soprattutto, organizzeremo, tra un mese, una giornata per ricordarlo, affinché la voce di Narciso non finisca mai e rimanga sempre nei nostri ricordi. Addio Narciso”.