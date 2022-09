L’appello di Italiano: “Dobbiamo svegliarci”. Ma i problemi del gol non riguardano solo Jovic e Cabral

Un avvio illusorio, con i 5 gol tra Cremonese e Twente (andata), poi il crollo e appena 2 acuti nelle successive 6 gare: la stagione della Fiorentina fin qui è stata un continuo saliscendi a livello di prestazione, con una costante però piuttosto tetra, rappresentata dalla sterilità offensiva. Il caso più eclatante quello di giovedì contro il Riga.

I problemi però, scrive La Gazzetta dello Sport, non riguardano solo Jovic e Cabral ma più la cattiveria globale della squadra: c’è chi è indietro di condizione, chi non il gol nel sangue, chi ha problemi fisici. Le difficoltà sono molteplici insomma, resta da capire il perché tra scelte di mercato, di preparazione o di tattica, si sia arrivati a crearsele. Italiano però è stato chiaro dopo la gara di Conference: “Dobbiamo svegliarci” e non parlava solo dei due là davanti.