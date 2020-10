L’Argentina di Martinez Quarta resta a punteggio pieno e batte in rimonta la Bolivia, con tutti gol ‘italiani’

Secondo successo consecutivo nella marcia verso Qatar 2022 per l’Argentina che ha espugnato La Paz, battendo per 2-1 in rimonta i padroni di casa. Dopo il gol iniziale di Marcelo Moreno infatti è arrivato prima il pareggio di Lautaro Martinez e poi il gol decisivo del laziale Correa all’81’. Il difensore viola Martinez Quarta è rimasto in campo per tutta la partita, con una piccola sbavatura sul gol boliviano arrivato dall’attaccante che l’ex River stava seguendo a inizio azione.

