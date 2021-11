L’Argentina intanto convoca il Papu Gomez, la rinuncia a Gonzalez è sempre più vicina

E’ ancora purtroppo positivo al Covid Nico Gonzalez, lo è dal 26 ottobre scorso, cioè da 12 giorni, una tassa che è costata alla Fiorentina ben tre partite senza il suo uomo più frizzante e veloce del tridente. Se non altro però la positività dovrebbe all’esterno viola la convocazione in Nazionale, nella speranza che la negatività arrivi a breve: in tal caso per lui ci sarebbe modo di tornare ad allenarsi e arrivare senza intoppi e scomodi viaggi alla partita con il Milan.

Intanto il ct argentino Scaloni ha aggiunto il Papu Gomez alla sua lista di convocati, un indizio ulteriore di una ormai probabile assenza di Gonzalez: