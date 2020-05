Larissa Iapichino: “Mi rivedo in Chiesa, io e lui figli d’arte. Firenze è la mia città preferita e ha pochi pari nel mondo”

Ha quasi 18 anni (li compirà il 18 luglio), è fiorentina, è figlia d’arte, ma soprattutto è già un grandissimo talento del salto in lungo e sogna di andare alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Parliamo di Larissa Iapichino, che con 6,64 ai campionati italiani allievi di Agropoli (giugno 2019), ha stabilito i primati italiani allieve e juniores di salto in lungo. Sempre nel 2019 ha vinto il titolo europeo under 20. Il padre è Gianni Iapichino, è stato primatista e pluricampione italiano di salto con l’asta, mentre la madre è Fiona May che è stata due volte campionessa del mondo proprio di salto in lungo.

“Adoro Firenze, è la mia città preferita in assoluto – ha detto Larissa al QS – ha tutto ciò che dovrebbe avere una città. Dal punto di vista artistico e culturale ha pochissimi pari al mondo. E io amo mostrare che vengo da Firenze. Il mio luogo del cuore è piazza della Signoria. Ha un’atmosfera che mi ha sempre scaldato il cuore”.

Ovviamente è tifosa della Fiorentina: “Certo, anche se sono una tifosa tiepida, non proprio da curva. Ma cerco di seguirla il più possibile in tv. Il giocatore preferito? Federico Chiesa, un po’ mi rivedo in lui. Anche Federico è figlio d’arte”.