L’Arsenal punta a un altro centravanti di Serie A oltre a Vlahovic: intreccio con la Fiorentina

L’Arsenal continua a monitorare alcuni centravanti di Serie A: dopo aver sondato il terreno per arrivare all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, infatti, i Gunners -secondo quanto riportato da Sky- sarebbero interessati a Dejan Kulusevski e per questo avrebbero bussato alla porta della Juventus.

L’accordo col giocatore (che chiede più spazio nella formazione di Allegri) potrebbe essere raggiunto, il problema resta la valutazione economica da parte della società bianconera, che, oltre a ritenere il classe 2000 un tassello importante per la squadra, lo darebbe via per non meno di 35 milioni (questa è la valutazione che aveva in estate).

A complicare la trattativa si inserisce proprio il bomber serbo: infatti la Juventus vorrebbe usare Kulusevski proprio per arrivare potenzialmente a Vlahovic. Nella finestra di mercato invernale vedremo sicuramente un Arsenal che per rinforzare la squadra di Arteta cercherá in ogni modo di arrivare a uno di questi attaccanti che militano in Serie A, e si prospettano intrecci tra questi club.