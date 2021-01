L’asse caldo tra Fiorentina e Atalanta: Non c’è solo Gomez nel mirino

Fiorentina ed Atalanta potrebbero presto sedersi ad un tavolo per parlare del Papu Gomez (LEGGI QUI), ma le due società potrebbero dialogare anche per un altro giocatore.

I viola, come si legge su La Nazione, avrebbero messo gli occhi su Sam Lammers, attaccante arrivato a Bergamo soltanto pochi mesi fa e finito ai margini della Dea dopo un inizio di stagione che aveva fatto presagire grandi cose. Rispetto a Gomez, per l’olandese la concorrenza è più abbordabile (Bologna e Verona, ndr): i dubbi sono tutti dello stesso Lammers, che non è sicuro di lasciare l’Atalanta a titolo definitivo.

Viste le richieste sempre alte di Percassi, potrebbe aprirsi la strada che porta al prestito e che accontenterebbe tutti. La Fiorentina, che non sarebbe costretta ad un esborso immediato, l’Atalanta che non lo terrebbe in naftalina per la seconda parte di stagione e anche lo stesso Lammers, in cerca di riscatto dopo mesi di panchina.