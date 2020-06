L’Atalanta prova a soffiare Florenzi alla Fiorentina: offerto un ex viola come contropartita

Sull’ex capitano della Roma Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Valencia, ci sono due squadre di Serie A, ovvero Fiorentina e Atalanta. Gli orobici starebbero elaborando a tal proposito una proposta per aggiudicarsi il giocatore. La Gazzetta Dello Sport riferisce infatti di un possibile scambio con l’ex attaccante viola Luis Muriel. Il centravanti colombiano classe 1991 ha lo stesso agente di Florenzi, Alessandro Lucci, e ha un contratto con i bergamaschi in scadenza nel 2024. Il suo profilo ideale risulterebbe ideale per fare il vice-Dzeko. La Fiorentina continua in ogni caso tenere sott’occhio l’ex terzino giallorosso seguito ormai da tempo.

