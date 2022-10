L’Atalanta si impone di misura, Fiorentina che resta a metà classifica. La squadra di Italiano ancora una volta senza gol. Guarda la CLASSIFICA FINALE di Serie A

La Fiorentina cede al Gewiss Stadium: l’Atalanta passa 1-0 grazie a Lookman e aggancia il Napoli in vetta. La squadra di Gasperini vince ancora di misura con una prova di sostanza, dimostrandosi in grande spolvero. Fiorentina che resta impantanata a metà classifica a quota 9, all’undicesimo posto. Ancora tante difficoltà in zona gol per la squadra di Italiano, che resta a secco.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Atalanta 20, Lazio 17, Milan 17, Roma 16, Udinese 16, Inter, Sassuolo 12, Juventus 10, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce, Salernitana, Empoli, Monza 7, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.