L’Atletico aspetta Cavani e nel frattempo guarda a due obiettivi della Fiorentina

Edinson Cavani, attaccante del Paris-Saint Germain, ha un accordo con l’Atletico Madrid per giugno, quando sarà svincolato, ma difficilmente i francesi lo faranno partire nel mercato di gennaio. E allora Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros, sta valutando più profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tra questi, secondo quanto riportato da AS, ci sarebbero anche due giocatori che piacciono alla Fiorentina. Il primo è Krzysztof Piatek, con il Milan che potrebbe sostituirlo con Andrea Petagna: il secondo invece, è Patrick Cutrone, che viene definito più che altro un giocatore futuribile.