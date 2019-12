L’attaccante ex Empoli che Iachini vorrebbe a Firenze. Sull’esterno restano in piedi due idee…

Capitolo attaccanti. Chi piace, anche a Iachini che lo ha avuto all’Empoli la passata stagione, è Diego Farias, a cui però il Lecce non pare voler rinunciare a cuor leggero. Sulla fascia, il pallino resta comunque Politano, sbocciato a Sassuolo proprio con l’attuale tecnico della Fiorentina. E’ il jolly di mercato dell’Inter, potrebbe trasformarsi in pedina di scambio, eppure i viola continuano a restare alla finestra, esattamente come, sullo sfondo, rimane l’ipotesi legata a Berardi. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.