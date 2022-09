Lavoro differenziato per due, Sottil resta in palestra. Commisso a seguire l’allenamento

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina in vista della trasferta di Conference League (partita che i viola giocheranno in Turchia).

Non arrivano grandissime notizie per Italiano dal fronte infortunati. In campo c’è Zurkowski che però sta facendo lavoro differenziato assieme da Igor (che è arruolabile per la partita).

In palestra c’è Sottil, che ha chiuso l’ultima partita di campionato a Bologna con un dolore alla schiena. Assieme a lui anche Castrovilli che prosegue la sua lunga riabilitazione. Massaggi per Dodô e Milenkovic che resteranno fuori ancora per un po’. Non ci sono notizie invece su Gonzalez che non è sicuramente in campo ma che non è stato visto nemmeno in palestra.

Per quanto riguarda la dirigenza, a seguire questo allenamento presente ancora una volta il presidente Commisso.