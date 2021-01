Le antenne dritte del Torino su Kouame ma all’ivoriano ci pensa anche il suo vecchio club

C’è movimento intorno a Christian Kouame, titolare a inizio stagione con Iachini ma via via scivolato indietro nelle gerarchie anche perché Prandelli ha scelto Vlahovic come suo attaccante. L’ivoriano arrivò giusto un anno fa dal Genoa, ancora infortunato, per prepararsi a questa stagione. Poi il Covid ha stravolto tutto e il classe ’97 ha avuto modo di giocare già nello scorso campionato: dopo dodici mesi però per la Fiorentina sembra non essere così incedibile, tanto che si parla di addio in prestito, ma non solo. Il Torino ha drizzato le antenne su di lui ma anche lo stesso Genoa, che è solito fare e disfare per poi tornare anche su calciatori del passato recente.

