Le difficoltà di Biraghi: Prandelli fa scaldare Barreca?

Fino ad oggi Cristiano Biraghi ha giocato tutte le otto partite di Serie A della Fiorentina e solo una volta è stato sostituito (contro il Torino all’88’). L’esterno di Cernusco sul Naviglio è uno dei titolari della Viola, ma i suoi errori contro il Benevento sono costati la partita e valsi la sconfitta. Per questo presto Prandelli potrebbe decidere di concedergli un turno di riposo: l’occasione giusta potrebbe essere la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese.

Al suo posto dovrebbe giocare Antonio Barreca, arrivato in riva all’Arno negli ultimi giorni di mercato. L’ex terzino del Monaco non ha ancora esordito in campionato con la maglia viola, ma ha giocato da titolare in Coppa Italia contro il Padova. E proprio dalla partita contro l’Udinese passeranno buona parte delle sue opportunità di trovare spazio in futuro.