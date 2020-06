Le due carte del Comune di Firenze per convincere Commisso

Per quanto riguarda lo stadio della Fiorentina, si registra dunque un cambio di strategia da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Cambi Bisenzio. Ma la sua vera opzione, si legge su La Repubblica, rimane quella di rimettere a nuovo il Franchi. Si segue da vicino il percorso parlamentare per arrivare ad una modifica del codice dei beni culturali che renda fattibile una ristrutturazione dell’impianto. Ed entro giugno potrebbe arrivare il via libera definitivo. A quel punto, Commisso si ritroverebbe tra le mani un’altra possibilità. L’offerta di Palazzo Vecchio per un investimento dell’imprenditore sui 30 ettari di Campo di Marte potrebbe fare il resto. Due carte in mano per cercare di convincere il numero uno gigliato a restare nel comune di Firenze.

