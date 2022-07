Le due fasi di mercato dell’architetto Pradè

Fase 1: ristrutturazione. Fase 2: decorazione. Il progetto Fiorentina è stato studiato in due step dall’architetto Pradè sotto la supervisione del patron Commisso. Insieme a Joe Barone il diesse viola ha sapientemente completato – e in tempi brevi – il riammodernamento della squadra secondo le esigenze del nuovo tecnico Italiano.

Sono state erette le colonne portanti con quattro inserimenti, uno per reparto. In porta c’è un Gollini carico a mille dopo una stagione da comprimario al Tottenham. In difesa Dodò non è ancora ufficiale ma il suo arrivo in viola è solo una formalità burocratica. Nel mezzo i muscoli e il cervello di Mandragora sono pronti a non fare rimpiangere Torreira. Davanti, infine, Jovic ha lo spessore adatto a un top club. La nuova casa è pronta ma gli ultimi ritocchi saranno dati solo dopo i preliminari di Conference League che si disputeranno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.