Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Verona: le sorprese Igor e Barreca, le conferme di Venuti e dell’attacco

Eccole le scelte di Cesare Prandelli e Ivan Juric per la sfida in programma alle 15 al ‘Franchi’: sorpresa per le esclusioni di Caceres e Biraghi, con inserimento di Igor e Barreca. Davanti confermato il tandem Ribery-Vlahovic mentre a destra c’è sempre Venuti.

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.

VERONA: Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo.