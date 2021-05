Le giocate dei due ex che mettono ulteriormente in difficoltà la Fiorentina

Nell’ultimo mercato di gennaio, la Fiorentina ha alleggerito la rosa cedendo quelli che erano considerati gli esuberi presenti in rosa. Tra di loro, c’erano anche Alfred Duncan e Riccardo Saponara, ceduti rispettivamente al Cagliari e allo Spezia. I due hanno trovato continuità: l’ex Sassuolo ha giocato più della metà delle partite dal 1’, mentre il trequartista è incappato nei consueti problemi fisici trovando però minuti importanti quando è stato a disposizione di Italiano. Come sabato, quando è subentrato nel finale di partita ed ha segnato (su assist di Agudelo, ndr) la rete del pareggio contro il Verona.

Ventiquattro ore dopo, è stato Duncan è salire agli onori della cronaca. Il centrocampista mancino, infatti, ha servito l’assist per il pareggio di Nandez contro il Napoli nei minuti di recupero. Una rete pesantissima, che ha consentito ai sardi di mettersi alle spalle il Benevento. In attesa dello scontro diretto in programma nella prossima giornata, che vedrà la Fiorentina spettatrice interessata.