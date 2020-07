Le nostre PAGELLE: Chiesa e 45 minuti da imprendibile. Milenkovic, all’occorrenza difensore e goleador. Dalbert invece…

Terracciano: 6 In questo periodo un tiro come quello di Dominguez non può impensierirlo più di tanto. E’ l’unico, vero, intervento della sua partita. Brancolini: SV.

Milenkovic: 7 All’occorrenza difensore, roccioso e quasi insuperabile, all’occorrenza goleador. Con quella contro il Bologna sono già cinque le reti realizzate dal centrale serbo. Un bottino mica da ridere quello di questo ragazzone.

Pezzella: 6,5 Affidabile e concreto, argentino di tutt’altra pasta rispetto a quello, preoccupante, visto nella prima parte della stagione.

Caceres: 6 Si fa passare perentoriamente da Barrow nel primo tempo, azione che per poco non sfocia nel gol del Bologna. Però è anche l’unica volta che succede in tutta la gara.

Venuti: 6 Tutto fatto in maniera decente, tranne una ciabattata di sinistro dal limite dell’area. Lirola: 6 Due-tre spunti interessanti sulla destra che è la sua vera zona di caccia.

Ghezzal: 6 Onesta prestazione per un giocatore che, va detto, ha saputo rilanciarsi in questa parte finale di stagione, facendo vedere di poter avere un futuro anche nel ruolo di mezzala e non solo come esterno offensivo. Duncan: 6 Ben posizionato, tranquillo.

Pulgar: 6 Possiamo scomporre in due la sua prestazione. Fino a che si tratta di rincorrere e chiudere ci siamo. In fase di possesso palla siamo a livello basic.

Castrovilli: 6 Nel primo tempo ha le idee offuscate. Salva la sua serata con la seconda frazione che è in crescendo come quella della squadra.

Dalbert: 5 Primo tempo semplicemente agghiacciante da parte sua. Inizia la ripresa servendo l’assist per la rete di Chiesa, un piccolo segnale di vita. Terzic: SV.

Cutrone: 5,5 Bella trama con Chiesa, ma dopo la ribattuta di Danilo avrebbe potuto fare qualcosa di più e di meglio che non inquadrare la porta. Non riesce però ad essere pericoloso. Kouame: 5,5 Non concretizza quel paio di buone opportunità che ha. Ci sia consentito di aggiungere una cosa: era sicuramente più da rigore il suo contatto con Skorupski, non concesso, che quello concesso alla Roma contro i viola per contatto (?) di Terracciano su Dzeko. Rizzoli, in tribuna, avrà preso appunti?

Chiesa: 8 Assieme a Cutrone crea una bella azione al 23′, arriva a calciare davanti al portiere, ma sul più bello respinge Danilo, nei pressi della linea di porta. Si scatena nella ripresa. E’ fortunato sul primo gol personale, ma il secondo e il terzo arrivano per meriti tutti suoi. Il pallone portato a casa è la giusta ricompensa per questa tripletta che lo porta in doppia cifra per le reti segnate in campionato.