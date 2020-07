Le nostre PAGELLE: Ghezzal decide di esagerare. Cutrone rende il favore a Chiesa e poi si conferma bomber. Pulgar e la crisi del settimo…rigore

Terracciano: 6 Respinge una conclusione di Barak. Non riesce nell’impresa di chiudere imbattuto questa partita perché Shakhov nel finale gli rovina la festa.

Milenkovic: 6 Difesa balneare per la Fiorentina, nel senso che non deve fare di certo straordinari per bloccare gli avversari, che in sostanza si annullano da soli.

Pezzella: 6 Gestione della gara senza problemi per il capitano…se non un qualche piccolo acciacco fisico che lo costringe ad uscire all’intervallo. Ceccherini: 6 Tranquillo. Del resto il Lecce nel secondo tempo in pratica non fa niente per rientrare in partita.

Caceres: 5,5 Follia in area di rigore della Fiorentina al 43′. Fortuna vuole che Farias non sappia approfittare del suo passaggio d’oro. Al netto di questa ‘bischerata’, la sua è una prestazione è comunque rivedibile.

Chiesa: 7,5 Ha il merito, grande, di sbloccare la partita. Ottimo anche il lancio con il quale ha messo Cutrone nelle condizioni di segnare il 3-0. Il modo migliore per mettere la parola fine alle polemiche post Verona. Venuti: 6 Al momento della sua entrata in campo la Fiorentina stava innescando la modalità gestione. Utile alla causa.

Ghezzal: 7,5 Ottimo inserimento in area leccese che viene assecondato e premiato da Ribery: è rigore! Poi decide di esagerare calciando una punizione a fil di palo, laddove Gabriel può solo vedere e ammirare. Un gioiello per un ragazzo senza mezze misure, nel bene e nel male.

Pulgar: 5,5 La crisi del settimo tiro…dal dischetto. Dagli undici metri il cileno ci aveva fatto vedere le cose migliori. Stasera però è stato tutt’altro che perfetto.

Duncan: 7 Quando parte è difficile da tenere. Una sua accelerazione provoca la punizione trasformata in gol da Ghezzal. Instancabile, si macina una sgroppata dietro l’altra. Castrovilli: 6 Non è al meglio e lo sappiamo. Ma non si tira indietro e questo gli fa onore.

Lirola: 6,5 Nelle volte precedenti in cui Iachini lo aveva provato ‘contromano’ aveva fatto dei mezzi disastri. Stavolta vive una serata positiva.

Cutrone: 7,5 Gestisce benissimo un regalo del Lecce e restituisce il favore fattogli da Chiesa col Verona: assist al bacio dell’ex rossonero e gol della Fiorentina. Dopo essersi creato un’occasione da gol (tiro respinto da Gabriel) decide di infilare il portiere avversario e di chiudere definitivamente il match. Vlahovic: 6 Una conclusione fuori di poco. Prova ad entrare nella manovra viola.

Ribery: 7 Filtrante per Ghezzal in area di rigore eseguito alla perfezione. I viola si guadagnano così un penalty…gettato alle ortiche da Pulgar. Gestisce il pallone con classe e semplicità imbarazzanti. Fa sembrare facile anche quello che facile non è. Agudelo: 6 Finalmente lo vediamo all’opera e onestamente qualcosa di buono lo fa vedere. Lo attendiamo ad altre verifiche.