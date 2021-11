Le nostre PAGELLE: Sottil si regala (finalmente) una serata da protagonista. Non far segnare Vlahovic è una missione al limite del sovrumano

Terracciano: 6,5 Costretto a vedere la palla infilarsi all’angolo in apertura. Il colpo di testa di Gabbiadini è imparabile per lui. Diverse volte lo vediamo in versione libero e impegnato a giocare coi piedi. Dice di no a Candreva chiudendogli lo specchio in uscita.

Venuti: 6 Regolare. Mai né su, né fuori giri.

Martinez Quarta: 6 Tra lui e Igor c’è troppa luce sulla rete della Samp (Gabbiadini ci si infila in mezzo che è un piacere). Poi l’argentino si registra.

Igor: 6 Non perfetto il posizionamento sul gol di Gabbiadini che è alle sue spalle con tanto spazio per girare la palla di testa all’angolo. Al di là di questa sbavatura, la coppia centrale prosegue il match senza dare molte possibilità agli attaccanti avversari.

Biraghi: 6 Quello che è Venuti a destra lo è lui a sinistra, con qualche incursione offensiva in più. Un buon cross suo non lo sfrutta a dovere Vlahovic.

Bonaventura: 7 Spacca la partita con la sua qualità. La palla che mette a Vlahovic è morbida e precisa allo stesso tempo. E’ anche nell’azione del terzo gol perché riceve in area e calcia in porta. Dopo un rimpallo, il pallone finisce sui piedi di Sottil che insacca.

Torreira: 6,5 Vederlo perdere un pallone è una mezza impresa. Superarlo è altrettanto difficile, tant’è che sono molti i recuperi che fa.

Duncan: 6 Una serata da affidabile gregario. Maleh: SV.

Callejon: 6,5 Incredibile ma vero, un anno e mezzo dopo il suo arrivo a Firenze, ci ha fatto vedere per la prima volta, quella che è sempre stata la specialità della casa. Il taglio sul secondo palo è da maestro, il tocco è semplice, anche perché Sottil gli ha messo una palla col contagiri. Distefano: SV.

Vlahovic: 7,5 Alla prima occasione avuta fa secco Audero. E’ in un momento in cui non farlo segnare è una missione al limite del sovrumano. Così come resistere al suo strapotere fisico. Kokorin: SV.

Sottil: 7,5 Protagonista del match con un assist, perfetto il pallone per Callejon, e un gol, il secondo del suo campionato. Si mangia l’occasionissima per la doppietta personale al 59′ facendo sobbalzare Italiano. Bereszynski comunque non lo vede mai. Saponara: 6 Non entra spesso nel gioco. Ha un’occasione per provare la battuta di destro dal limite, ma strozza troppo la conclusione.

Italiano: 6,5 In casa la Fiorentina ha trovato una sua dimensione ed è riuscita anche a recuperare dopo essere andata sotto (fatto mai accaduto in questa stagione). La sua, nel bene e nel male, resta una squadra senza mezze misure.