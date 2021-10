Le nostre PAGELLE: Un Callejon così a cosa serve? Sottil tanto fumo. Milenkovic una spanna sopra a tutti

Terracciano: 6 Pedro spara un diagonale all’incrocio che, forse, solo Superman sarebbe riuscito a parare. Tuffo per fotografi su palla piazzata da Lazzari nella prima frazione.

Venuti: 5,5 Va bene il 4 contro 4 offensivo della Lazio, ma ci mette quella frazione di troppo per andare incontro a Pedro e chiudergli il diagonale. Lo spagnolo così va nuovamente a segno contro la Fiorentina all’Olimpico: la scorsa stagione face gol con la maglia della Roma addosso. Odriozola: SV.

Milenkovic: 7 Nel primo tempo legge bene praticamente tutte le situazioni e giganteggia nel duello con Immobile. Tiene anche nella ripresa, con grande personalità. Sicuramente una spanna sopra a tutti.

Martinez Quarta: 6,5 Degno compare del serbo nel reparto arretrato. Nel mezzo la Lazio non fa male.

Biraghi: 5,5 Una prestazione adeguata al livello medio di questa squadra all’Olimpico: modesta. Precisione poca, inserimenti pochi, insomma…poco. Terzic: SV.

Duncan: 5,5 Diverse situazioni interessanti in cui si ferma sul più bello. Benassi: SV.

Torreira: 5,5 Tocchettini a sfare, ma non dà profondità e imprevedibilità alla manovra viola. Manca di precisione una sua conclusione dal limite al 50′.

Castrovilli: 5,5 Ritorno in campo sterile per il numero dieci viola. In parte c’era da aspettarselo perché il ritmo partita è tutto da ritrovare. Ha una palla buona sui suoi piedi in area, in apertura di ripresa, ma ci mette troppo tra controllo e conclusione, che viene ribattuta. Incomprensibile il giallo appioppatogli da Ayroldi nel primo tempo. Bonaventura: 5,5 Nei suoi piedi e nei suoi inserimenti era riposta la speranza di un cambiamento della situazione. Stavolta non tutto è andato per il verso giusto.

Callejon: 4,5 Altra prova incolore. Che ci sia o non ci sia non cambia nulla nell’ottica del gioco della Fiorentina, anzi. Ci mette mezz’ora per rientrare in occasione del gol della Lazio, con una copertura maggiore lo spagnolo non avrebbe trovato tutto questo spazio. Saponara: SV.

Vlahovic: 5,5 Un colpo di testa e stop. Poi solo lavoro sporco che però non porta punti. Magari attendeva qualche suggerimento dai compagni, ma non è serata per assist e idee.

Sottil: 5 La prima palla che mette dentro è molto interessante. Poi diventa tutto fumo e niente arrosto.

Italiano: 5,5 Gonzalez non ce l’aveva ed è una grossa perdita, ma l’esclusione dai titolari di Saponara, dopo la grande prestazione fatta domenica, non è facile da spiegare. Tanto più che un Callejon così non serve alla causa.