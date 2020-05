Le ragioni che hanno portato al rinnovo di Pradè. Eppure la stagione era iniziata con una scelta che gli è toccato inghiottire

Pradè costruirà la nuova Fiorentina per almeno altre due stagioni. Commisso e Barone non hanno avuto dubbi nel confermare il ds gigliato alla guida delle operazioni viola.

In questa stagione è riuscito a sfoltire una rosa davvero numerosa, a portare a Firenze calciatori importanti, a dare spesso e volentieri consigli giusti. Ma soprattutto ha aiutato la nuova proprietà americana a conoscere la città e il calcio italiano in pochissimo tempo. Barone per primo è stato sempre e comunque al suo fianco, ha guardato, ha osservato, ha capito. Qualche sbaglio, nella fretta di costruire una Fiorentina fin da subito competitiva, c’è stato. Ma difficilmente poteva essere altrimenti.

Pradè ha inghiottito anche scelte che non avrebbe fatto, come quella di confermare Montella. Nonostante l’amicizia, nonostante i rapporti, il ds gigliato appena arrivato in viola aveva messo sulla scrivania di Commisso i nomi di altri allenatori. Ma poi, ha accettato, salendo chiaramente sulla stessa barca del mister. Con il senno del poi, però, possiamo dire che avrebbe avuto ragione. E la proprietà viola gli riconosce, oggi, anche questo merito.

Oggi c’è Iachini, altra scelta che Pradè ha fatto in un momento di grande difficoltà e di paura. Con i viola ad un passo dalla Serie B, o meglio dalla zona pericolosa. Altra mossa fino a questo momento positiva. In poche settimane, il nuovo tecnico gigliato, ha rimesso la squadra in sella, ha portato a casa punti importanti, ha restituito a tutti la giusta tranquillità.

Oggi, sul futuro dell’allenatore, ancora molte pagine sono da scrivere. E se si riprenderà, le prossime partite saranno comunque importanti per decidere il suo futuro. Ma sicuramente Pradè in questi mesi ha conquistato la fiducia di tutti all’interno della società, gestendo bene anche in momenti di grande difficoltà, la situazione. Ecco che sarà ancora lui a fare da timoniere. Con un compito ancora più difficile da adesso in poi: riportare la Fiorentina tra le gradi del calcio italiano. Ma con Commisso e con una proprietà così, anche questa impresa potrebbe diventare meno difficile di quanto si possa pensare.