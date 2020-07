Le sorprendenti statistiche di Pulgar che potrebbero riaccendere una speranza per la prossima stagione

Erick Pulgar forse ha fatto meno di quel che speravamo. Le aspettative erano molto più alte al momento dell’acquisto, tuttavia non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. Se tante volte il cileno ha fornito prestazioni non convincenti, non mancano però delle note positive nella sua stagione. Mai come in questo caso, le statistiche sono indicative. Pulgar rientra infatti nei primi quindici giocatori della Serie A per passaggi chiave, ovvero giocate, assist, suggerimenti che hanno propiziato un gol. Inoltre, è anche il quinto giocatore del campionato ad aver percorso più chilometri, esattamente 11494. Ma il dato più eclatante è sicuramente quello riferito ai calci di rigori: Pulgar infatti è risultato infallibile finora, realizzandone 6 su 6. Certo non basta per promuoverlo a pieni voti, ma avere un giocatore che rappresenta una sicurezza dal dischetto non è poco. Soprattutto se si pensa agli anni passati, quando la Fiorentina si è spesso rammaricata dagli undici metri. La stagione di Pulgar, pagato poco più di 10 milioni, è stata dunque un mix di luci e ombre. Ma chissà che il prossimo anno, magari in un centrocampo con Castrovilli e Amrabat, le prime non potranno prevalere sulle seconde.

0 0 vote Article Rating