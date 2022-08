Le tante note positive della notte viola: ora non c’è che un ‘piccolo’ problema da risolvere

E’ stata una nottata di grandi risposte per la Fiorentina, contro la squadra più lanciata della Serie A e a pochi giorni dal ritorno faticoso di Conference in Olanda con il Twente. Uno 0-0 molto diverso da quello contro l’Empoli, per intensità, difficoltà dell’avversario e uomini in campo: dall’ottima risposta difensiva di Dodo all’esordio di Barak e il dominio di Amrabat in mezzo al campo.

Tra le tante note positive però, c’è anche il solito problema: quello del gol. Una difficoltà che rischia di incancrenirsi perché in campionato, tolto il cross di Mandragora, buttato in porta da Radu, la Fiorentina è ancora ferma al gol di Jovic al 32′ del primo tempo contro la Cremonese. E in assoluto a quello del raddoppio di Cabral all’andata col Twente. In totale sono 5 gol in 5 partite ma 3 di fila a secco. Un problema non da poco da risolvere.