Le tre mosse di Italiano per fermare la Juventus

Vincenzo Italiano cambierà alcune pedine dello scacchiere viola in vista di Juventus-Fiorentina di domani pomeriggio. Sulla destra infatti potrebbe tornare titolare Alvaro Odriozola al posto di Lorenzo Venuti. Lo spagnolo, diffidato, è partito dalla panchina nelle ultime due di campionato ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare.

Per dare sostanza a centrocampo si pensa anche al ritorno fin dall’inizio di Alfred Duncan come mezzala, per prendere il posto di Castrovilli. Infine in attacco, per la fascia destra, Callejon è in vantaggio su Sottil per completare l’attacco insieme a Saponara e Vlahovic. A riportarlo è Radio Bruno.