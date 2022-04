L’ennesima polemica di Mourinho: “Con questo arbitraggio impossibile vincere, sembra che non ne abbiamo diritto. Di Bello mi fa vergognare”

Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto a DAZN dopo il pareggio ottenuto in casa del Napoli per 1-1 contestando, come avvenuto spesso in questa stagione, l’arbitraggio della partita: “Ci sono squadre che giocano per vincere lo Scudetto, noi no, però abbiamo il diritto di giocare per vincere le partite. Oggi mi è sembrato di no, che non l’avessimo. Ho letto qualcosa di gente con responsabilità nei giornali che diceva cose come che il campionato si deciderà se ci saranno errori verso le tre in corsa. Ma si decidono anche se sbagliano a favore di queste e oggi per noi sembrava impossibile vincere questa partita”.

Poi prosegue: “Il signor Di Paolo, per non dire di Di Bello, in alcuni momenti della partita mi hanno fatto vergognare di essere lì. C’era un rosso a Zanoli, non ha fischiato un rigore a Zaniolo e poi molto di più. Basta, vogliamo un po’ di rispetto per i nostri tifosi che sono a casa. Voglio avere il diritto di giocarmela. Come sempre con Di Bello, Zaniolo ha preso il giallo e non può giocare contro l’Inter. Mi pare che siano dieci partite che la Roma non vince con il Signor Di Bello