L’ennesima rinascita di Bonaventura e Saponara. E contro il Milan saranno gli ex dal dente avvelenato

Milan-Fiorentina sarà una partita speciale soprattutto per due giocatori viola: Bonaventura e Saponara, che in passato hanno vestito anche la maglia rossonera. Proprio colore che in queste ultime partita hanno ritrovato la miglior forma, dando uno sprint in più alla Fiorentina per collezionare 5 vittorie consecutive tra Serie A e Conference League.

A giovare a entrambi è stato sicuramente il cambio di modulo, passando al 4-2-3-1, con Bonaventura ad agire dietro la punta e Saponara sull’esterno. Dopo la partita contro il Milan arriverà la sosta e per loro sarà il momento di parlare con la Fiorentina di rinnovo di contratto. Ma se per Jack si prospetta un rinnovo che potrebbe arrivare dopo la sosta, nel caso, per l’ex Empoli, si dovrà aspettare ancora una volta la fine della stagione. Lo riporta Tuttosport.