L’ennesimo finale shock

Altro giro, altro finale, altra sconfitta negli ultimi minuti di gioco. Solo per rimanere alle partite con Udinese e Roma, la Fiorentina ha fatto zero punti per delle disattenzioni arrivate ad un passo dalla linea del traguardo.

Ad Udine era stato Nestorovski a battere Dragowski, dimenticato da Milenkovic. A questo giro c’è stato un concorso di colpe, con diversi elementi della retroguardia gigliata che hanno permesso a Karsdorp di crossare senza problemi e a Diawara di mettere dentro un comodo pallone per il 2-1 finale.

Anche su questo tipo di problematiche la guida tecnica dovrà intervenire in fretta perché la Fiorentina è in una situazione tale che non può permettersi di buttare via punti così.